Polonia | i 4 referendum voluti dalla destra al governo alle elezioni del 15 ottobre Perché sono il suo asso nella manica

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il partito Legge e Giustizia (PiS), schierato su posizioni diradicale e aldelladal 2015, ha quattro assiche potrebbero consentirgli di vincere lelegislative del prossimo 15. Si tratta di quattro, che vertono sul tema dell’immigrazione, della sicurezza nazionale e della sovranità economica, previsti per lo stesso giorno delle consultazioni e strutturati in maniera provocatoria. Agli elettori verrà chiesto, infatti, se intendono accettare migranti illegali, ridurre le difese lungo i confini, vendere compagnie statali e sein favore di un aumento dell’età pensionabile. Il PiS è ovviamente contrario a tutte le proposte e le sta sfruttando come strumento di propaganda ...

...nell'ambito del meccanismo di ricollocazione forzata imposto dalla burocrazia europea" È questo il quesito proposto dal primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, per il referendum popolare

Polonia, i 4 referendum voluti dalla destra al governo alle elezioni del 15 ottobre Il Fatto Quotidiano

Il 15 ottobre in occasione delle legislative si tiene anche un referendum.Quattro i quesiti,quello sui migranti ha un'eco rilevante anche a Bruxelles. Ecco perché ...Il 15 ottobre 2023 si terranno le elezioni politiche in Polonia e chi vincerà alle urne potrà decretare il destino di una nazione e della Ue.