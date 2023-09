Polemica Favino | un noto collega lo appoggia | “Ha ragione | il problema è…”

(Di lunedì 4 settembre 2023) La recentesollevata da Pierfrancescoal Festival di Venezia, è stata commentata da uno stimatointernazionale, anche lui presente alla mostra del lido veneziano. Tempo di polemiche al Lido di Venezia, dove è in corsa l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Mads Mikkelsen, celebre attore danese, ha risposto alle divisive dichiarazioni di, che in queste ore hanno generato più di unasui social e al Lido. Mads Mikkelsen – Notizie.comLe recenti dichiarazioni di, che andavano a colpire piuttosto esplicitamente un film presentato durante il Festival, sono state immediatamente commentate da un’altra star presente alla Mostra, ovvero il celebre attore Mads Mikkelsen. Mikkelsen è con ...

"Mi dispiace questasu, che io stimo, credo sia uno degli attori più belli che abbiamo, anche per esperienza. " così Luca Barbareschi , alla conferenza stampa di presentazione del suo ultimo film da ......Pierfrancescoed è davvero un peccato che ruoli iconici della nostra storia, come quello di Enzo Ferrari, vengano interpretati da attori non italiani. Su questo non ci può essere una: ......deve essere un uomo testardo, perché evidentemente non gli sono bastati due indizi per fare la prova e capire che questa piccola battaglia era meglio abbandonarla. È venuta lae lui ...

Pierfrancesco Favino ha lanciato l’ennesima bomba, riprendendo “l’ordigno” impugnato a Cannes e rivendicando la necessità di un maggior coinvolgimento degli attori italiani nelle produzioni ...Non pensava – o forse sì – di sollevare un polverone Pierfrancesco Favino, uno degli attori più amati e apprezzati del cinema italiano.