Pogba | nessuna lesione | solo un lieve sovraccarico muscolare

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nulla di grave sul fronte. Il calciatore della Juventus, infortunatosi ieri durante la partita contro l’Empoli, non ha riportato lesioni muscolari. Il suo problema è relativo unicamente ad undel muscolo della coscia destra. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota. “Paule Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il JMedical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli. Gli accertamenti diagnostici di Paulhanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ...

