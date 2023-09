Pogba | ci risiamo | la Juventus ora è in ansia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nuovi problemi perche ora tiene inla; la pausa, da questo punto di vista, potrebbe essere un grande aiuto Contro l’Empoli è arrivata una vittoria importante soprattutto per la classifica; la, dopo il pareggio con il Bologna, aveva bisogno di dare una risposta per andare alla sosta senza troppi problemi. Il successo è stato targato Danilo-Chiesa con i bianconeri che hanno fornito anche una buona indicazione tattica all’interno dei novanta minuti di gioco., nuovo problema muscolare: lain(Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Poteva essere una serata perfetta quando, al volo, aveva messo in rete il pallone del due a zero; gioia interrotta dall’arbitro per la posizione di ...

Juve,finora non ha mai giocato . Quella del centrocampista francese è una situazione a dir poco paradossale. Tornato in estate alla Juventus dopo sei anni, a conclusione di un tormentone che ...Juve,finora non ha mai giocato . Quella del centrocampista francese è una situazione a dir poco paradossale. Tornato in estate alla Juventus dopo sei anni, a conclusione di un tormentone che ...

La Juve cresce, ma la strada è ancora lunga. Pogba ci risiamo Bianconera News

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In pochi minuti ha mostrato cosa potrebbe dare a questa Juventus, Allegri lo sa: 'E' diverso dagli altri'. Ma le condizioni fisiche preoccupano. Ci risiamo. Il calvario di Paul Pogba continua. Dopo so ...