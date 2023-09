Pil in frenata e manovra prudente Mai come ora stimolare gli investimenti privati | rilanciando Industria 4 0

Nonostante lapeggiore del previsto delnel secondo trimestre, il ministro Giorgetti ha detto domenica a Cernobbio che l'esecutivo pensa di mantenere le previsioni di crescita dell'1% ...... ha detto ancora, parlando dei 'ritardi significativi' nell'attuazione del Pnrr e delladel. 'La situazione si avvia a essere disastrosa e allora diciamo che avevamo una Ferrari, adesso ...Come se non bastassero i sinistri scricchiolii provenienti dalla nostra economia, dimostrati dalladeldel secondo trimestre, e le ripercussioni di questo periodo di elevati tassi sulla crescita, a mettere un'ipoteca sulla prossima legge di Bilancio e a restringere ulteriormente gli ...

Pil italiano in calo dello 0,4% nel secondo trimestre, frena più del previsto Il Sole 24 ORE

Bisogna sfruttare le risorse del Pnrr. Gli investimenti rappresentano una soluzione contro il rallentamento economico a breve termine e una leva di crescita e ...In crisi dal 2021, il colosso immobiliare cinese Evergrande ha presentato a metà agosto la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, a Manhattan, desta ...