Phasmophobia | un gioco horror esaltato dalla critica

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023): Ilacclamato del 2020 con investigazioni paranormali, Co-op e prospettiva VR. Disponibile su PC e Xboxè unpubblicato nel 2020 ed ha vinto molti premi tra cui: best Debut game 2020 ed best co-op 2020. Ilpresenta una grafica molto fluida ed immersiva con suoni realistici e coinvolgenti per rimanere concentrati per risolvere il caso. Nelci sono 20 tipi diversi di fantasmi per rendere ogni indagine diversascorsa, per scacciare l’entità si può usare un equipaggiamento per la caccia ai fantasmi: come lettori EMF, scatole degli spiriti, termometri e telecamere per la visione notturna per trovare indizi e raccogliere quante più prove paranormali possibile, e per ...