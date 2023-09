Pippo Ricci incanta contro Porto Rico#ItaliaPortoRico #FIBAWC #DAZN pic.twitter.com/9vd5HAy9uL - DAZN Italia (@DAZN_IT) September 3, 2023 Da corrieredellosport.it italia portorico pozzeccoL'entusiasmo per la vittoria contro ...L'ha conquistato l'accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine ... Poi l'abbraccio di fronte ai microfoni della Rai con il presidente della federbasket Gianni: "...... il secondo nelle vesti di senior - coach dello staff azzurro e l'si ripresenterà con ... Ora dobbiamo sognare - ha sottolineato a caldo il presidente della Fip Gianni- La squadra c'...

Petrucci "Italbasket nel G8, ora sognare non costa nulla" Agenzia di ... Italpress

E’ merito di una prestazione straordinaria di ragazzi normali”. Così il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio Rai. La Nazionale italiana di basket è ...Tra festival di Venezia e Gp di Monza le star di tutto il mondo hanno trascorso in Italia un weekend all'insegna del glamour. C'era pure il gigante dell'NBA Jovic: all'ippodromo di Cesena in ...