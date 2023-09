Perché sono un fan Arianna Meloni | cosa dice Crosetto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il ministro della Difesa, Guido, è stato ospite di Nicola Porro della prima puntata della nuova stagione di Quarta Repubblica su Rete4. Il ministro ha affrontato sia temi personali che pubblici, con esplicito riferimento alla manovra di bilancio e alle politiche migratorie. E non poiteva mancare il riferimento ad, la sorella del premier. «Ho fondato Fratelli d'Italia, nessuno mi può raccontare che cos'è. All'inizio, nelle prime settimane,era lì, ha lavorato dal primo momento, non si è mai risparmiata, il suo equilibrio è servito tantissimo. Ha fatto un lavoro di ascolto per eliminare le fratture che cinei partiti. Ioun fan dida anni». Poi il ministro si lascia andare ...