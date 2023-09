Perché Favino ha ragione a lamentarsi | ma ha anche torto 

"Fu molto difficile far comprendere alla mia famigliaElvis fosse così interessato a me. Lui ...con gli interpreti in ordine di calendario Saranno Edoardo De Angelis e Pierfrancescoi ...Come disse Pierfrancescoquante tempo fa:i personaggi italiani non vengono interpretati da attori italiani in un panorama in cui abbiamo grandissimi interpreti e non ci serve l'attore ...Mi fanno ridere le polemiche tardive,la dichiarazione 'chi fa Il Gattopardo in inglese è un ... In questo penso cheabbia ragione, per molti versi". "Decidiamo: vogliamo fare una ...

La polemica di Favino: "Perché attori stranieri devono interpretare Ferrari" La Gazzetta dello Sport