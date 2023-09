Per il grano dell’Ucraina | vertice fra Erdogan e Putin

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 settembre 2023) La guerra in Ucraina dura ormai da oltre 18 mesi e il 4 settembre, a Sochi, nella Russia che si affaccia sul Mar Nero, si svolge iltraed, con al centro un possibile rilancio del patto sul, non rinnovato nelle scorse settimane. Si tratta di un accordo fra Russia e Ucraina per il transito dei cereali dal territorio di Kiev verso il resto del mondo e i paesi dell’Africa in particolare. “Sarebbe un passo verso la pace“, commenta il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in visita in Cina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, nomina il fedelissimo Rustem Umerov nuovo ministro della Difesa, dopo aver silurato Oleksij Reznikov accusato di corruzione. Mosca afferma di aver distrutto 4 motoscafi ucraini nel Mar Nero e di aver abbattuto due droni ucraini sul territorio russo. ...