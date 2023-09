Pensiero del giorno – L’autunno

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non ho ricordi precisi delnegli anni della mia infanzia. Ricordo solo che a ottobre cominciava la scuola. A fine vacanza, mi sentivo ogni anno diversa. Non solo perché avrei iniziato una classe superiore rispetto alla stagione precedente, ma perché l’estate con le sue attività movimentate e all’aria aperta mi aveva fatto crescere in altezza e in conoscenza. Senza contare che potevo vantare amicizie nuove. In genere la scuola mi procurava emozione. Non dormivo mai la notte del primodell’inizio delle lezioni e soffrivo immancabilmente di crampi allo stomaco. Poi mi immergevo nelle materie scolastiche e, se qualche fitta permaneva ancora in occasione di interrogazioni, provavo molto piacere nell’imparare. Con la fantasia, mi facevo portare dalle storie del ‘Novelliere’ oppure dalle composizioni dei poeti classici, tanto cari alla mia ...