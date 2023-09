Pavard all’Inter | senti l’ex tecnico del calciatore | Tuchel che oggi si lamenta della cessione

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Thomasdel Bayern Monaco, esprime preoccupazione per la situazione difensivasquadra dopo la partenza di Benjamin. La mancanza di copertura in difesa è una sfida chedeve affrontare per migliorare le prestazionisua squadra Nel mondo del calcio, ogni allenatore mira a perfezionare la propria squadra per ottenere i migliori risultati in campo. Thomasdel Bayern Monaco, non fa eccezione. Dopo una vittoria in extremis contro il Borussia Moenchengladbach,ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle sfide che la sua squadra sta affrontando, evidenziando come il mercato abbia lasciato il Bayern Monaco con qualche buco di troppo, specie dopo la partenza di Benjamin ...