Passa a ho da iliad e Fastweb | 180 GB e tutto illimitato a meno di 8€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 4 settembre 2023)a ho da, spusu, NT Mobile, Lycamobile o altri virtuali per attivare la tariffa adi otto euro per 180 GB esenza limiti oppure a sei euro e 100 GB con chiamate ed SMS illimitati, inclusa attivazione e SIM se effettui la portabilità del numero e attivi entro il 30 settembre. Dunque, hai ancora diversi giorni per attivare una delle migliori offerte del mercato mobile solo se provieni da determinati operatori. Se sei un clienteo di un operatore virtuale, ho Mobile ha diverse offerte a te dedicate.a ho da spusu Tim: scegli la fibra in offerta che fa per te con velocità fino a 10 Gbpsa ho dae altri virtuali a partire da 6€a ho da, ...