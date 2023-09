Partita Iva Forfettaria | come Aprirla Online

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 4 settembre 2023) Aprire la partitiva Iva per molti costituisce un passo importante, perché indica ufficialmente l’inizio della propria attività professionale, da quel momento in poi identificabile con un codice univoco di 11 cifre. Si tratta di una procedura gratuita, che comunque comporta una serie di obblighi e accortezze, al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie piuttosto salate. In questo articolo ci concentriamo sullaIva, uno dei regimi più vantaggiosi per chi desidera iniziare un’attività, risparmiando sulla tassazione; scopriamo, dunque,Iva: qualche informazione in più Prima di addentrarci nel merito del regime forfettario, chiariamo cosa si intende perIva, ovvero un codice univoco di 11 cifre che ti ...