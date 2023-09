Papa in Mongolia | “Non ci deve essere confusione tra credo | violenza e conflitti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Chi guida le nazioni se “scegliesse la strada del dialogo con gli altri, contribuirebbe in maniera determinante alla fine delle guerre che continuano ad arrecare sofferenza a tanti popoli”. Il, nel suo terzo giorno in, ha preso parte all’Hun Theatre all’incontro ecumenico interreligioso con i rappresentanti delle confessioni e tradizioni presenti nel Paese. E ha scandito: “In quest’ora della storia la nostra responsabilità è grande”, non cialcuna “tra”. All’incontro, oltre al Pontefice, hanno partecipato i rappresentanti del buddismo mongolo, la confessione più diffusa in, dell’islam, dello sciamanesimo mongolo, ebrei, della Chiesa ortodossa, ...