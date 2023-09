Papa in Mongolia | Mario Giro | Da lui mano tesa a Pechino

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ladi Francesco alla Cina, l'impegno delper la pace in Ucraina., esperto di politica internazionale, presidente di Demos, commenta il viaggio di Bergoglio in. 4 ...

Questo pomeriggio, di ritorno dalla, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico,Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus ...'In Vietnam sono sicuro che ci andrà Giovanni XXIV, questo è sicuro che ci sarà', ha ironizzatoFrancesco alla domanda dei giornalisti, durante il volo di ritorno dalla, sulla ...La mano tesa di Francesco alla Cina, l'impegno delper la pace in Ucraina. Mario Giro, esperto di politica internazionale, presidente di Demos, commenta il viaggio di Bergoglio in. 4 settembre 2023

Il Papa saluta la Mongolia: "Grazie per la generosa ospitalità" Vatican News - Italiano

Roma, 4 set. (askanews) - La mano tesa di Francesco alla Cina, l'impegno del Papa per la pace in Ucraina. Mario Giro, esperto di politica internazionale, presidente di Demos, commenta il viaggio di ...Di ritorno dalla Mongolia, Papa Francesco ha parlato con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo ha riportato a Roma. Il Pontefice non ha nascosto la difficoltà nel viaggiare rivelando che in futuro ...