Papa Francesco sull’aereo dalla Mongolia | «Imperialismo? È la cultura russa che non va cancellata»

sul volo di ritorno dalla Mongolia , il, 86 anni, fa intendere che in futuro viaggerà sempre ... ma in Vietnam, ad esempio, "ci andrà Giovanni XXIV", scherza. Abbonati per leggere anche ..."Come ci chiede, non bisogna scoraggiarsi e trovare sempre vie nuove per proclamare il Vangelo della pace anche quando non sono in molti a crederci", afferma al portale diocesano mons.

L'ultimo giorno di Papa Francesco in Mongolia Euronews Italiano

Papa Francesco sospettato di essere filorusso per avere parlato nei giorni scorsi della 'grande Russia' si difende mentre torna dalla Mongolia e fa una distinzione importante ...Papa Francesco a tutto campo: il dialogo con la Cina, che va avanti, con una commissione mista per la nomina dei vescovi presieduta dal Cardinale Parolin (ed è uno sguardo anche sull’accordo sino-vati ...