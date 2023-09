Papa Francesco | “Sono molto rispettoso della Cina”

Questo pomeriggio, di ritorno dalla Mongolia, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico,ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus populi romani. Quindi, al termine della visita, ha fatto rientro in ...... i giovani di Azione Cattolica propongono alla fine dell'estate è stato scelto alla luce del percorso avviato nei licei sulla politica con la "P" maiuscola alla quale ancherichiama i ...... sul volo di ritorno dalla Mongolia , il, 86 anni, fa intendere che in futuro viaggerà sempre ... ma in Vietnam, ad esempio, "ci andrà Giovanni XXIV", scherza. Abbonati per leggere anche ...

Il Papa rientra dalla Mongolia: "La cultura russa non va cancellata per motivi politici" Sky Tg24

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da papa Francesco nella consueta conferenza stampa con i giornalisti al seguito durante il volo che dalla Mongolia lo ha riportato a Roma. Cristina Cabreja ...Perfino Papa Francesco, anche se ripete che «le persone omosessuali sono figlie di Dio» precisa: «Sto parlando delle persone, le lobby sono un’altra cosa». Un’eccezione però val la pena di farla. E ce ...