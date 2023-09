Papa Francesco loda la cultura russa | «Non bisogna cancellarla per questioni politiche» E fa una distinzione con l' imperialismo

"Come ci chiede, non bisogna scoraggiarsi e trovare sempre vie nuove per proclamare il Vangelo della pace anche quando non sono in molti a crederci", afferma al portale diocesano mons. ...Cari amici lettori, si è appena concluso l'ultimo viaggio apostolico di, con la visita alla Chiesa in Mongolia (1 - 4 settembre): un viaggio emblematico, per un Pontefice 'venuto dalla fine del mondo'che si muove alla volta di una Chiesa di 'periferia' ai '...E la sua testimonianza ha toccato profondamente quanti stamane si trovavano nella Casa della Misericordia, ultima tappa della visita dia Ulaanbaatar. Sesta di otto fratelli, la donna ...

Papa Francesco lascia la Mongolia per far rientro a Roma RaiNews

Bergoglio è atterrato a Roma e scherza sul prossimo viaggio: «Se in Vietnam non andrò io, andrà Giovanni XXIV» ...Ulan Bator - A sostenere il mondo del volontariato e della carità non sono tanto i danarosi ma soprattutto persone con modeste risorse. Papa Francesco ribalta alcuni ...