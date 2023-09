Papa Francesco | «Imperialismo? Non bisogna cancellare la cultura russa per questioni politiche»

... sul volo di ritorno dalla Mongolia , il, 86 anni, fa intendere che in futuro viaggerà sempre ... ma in Vietnam, ad esempio, "ci andrà Giovanni XXIV", scherza. Abbonati per leggere anche ..."Come ci chiede, non bisogna scoraggiarsi e trovare sempre vie nuove per proclamare il Vangelo della pace anche quando non sono in molti a crederci", afferma al portale diocesano mons. ...CARMINE - piazza San23 SETT. TORRIONE - piazza Giancamillo Gloriosi 30 SETT. CENTRO - ...11 MAG. QUARTIERE ITALIA - via Vestuti 18. MAG. TRINCERONE - piazza Valitutti 25 MAG. RIONE ...

L'ultimo giorno di Papa Francesco in Mongolia Euronews Italiano

Bergoglio è atterrato a Roma e scherza sul prossimo viaggio: «Se in Vietnam non andrò io, andrà Giovanni XXIV» ...Ulan Bator - A sostenere il mondo del volontariato e della carità non sono tanto i danarosi ma soprattutto persone con modeste risorse. Papa Francesco ribalta alcuni ...