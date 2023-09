Papa Francesco | Il prossimo viaggio? Potrebbe farlo Giovanni XXIV

'È vero che ci sono degli imperialismi che vogliono imporre la loro ideologia', ha detto, 'mi fermo qui: quando la cultura viene distillata e trasformata in ideologia, questo è il ..."I rapporti con la Cina sono molto rispettosi, personalmente ho una grande ammirazione". Lo ha dettorispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa nel volo di ritorno dalla Mongolia.'Il messaggio che vogliamo diffondere - conclude il direttore artistico - è quello di, che esorta ad essere fautori della fratellanza umana, che, come fa la musica, 'abbraccia tutti ...

Papa Francesco sull’aereo dalla Mongolia: «Imperialismo È la cultura russa che non va cancellata» Corriere della Sera

Il Papa viaggerà ancora "Sugli altri viaggi c’è Marsiglia e poi c’è qualcuno in un Paese piccolo dell’Europa e stiamo vedendo se possiamo farlo ma, dico la verità, per me adesso fare un viaggio non è ...Non cancellare la cultura russa per “motivi politici”. Papa Bergoglio, sull’aereo di ritorno dalla Mongolia, torna sulle sue parole indirizzate ai giovani russi che hanno generato polemiche, spiegando ...