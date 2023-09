Papa Francesco | “Grande Russia? Non parlavo di imperialismo ma della cultura Il dialogo con Kiev va avanti”

di ritorno dal viaggio in Mongolia: 'In Vietnam andrà Giovanni XXIV, per me è troppo difficile partire' Il, al rientro dal 43esimo viaggio apostolico in Mongolia , ha inviato un ...È partito da qui, per rispondere a una domanda di un giornalista, durante il volo di ritorno dalla Mongolia, sulle sue affermazioni sulla Russia, durante una video conferenza con ...Ha risposto cosìai giornalisti, nel volo di rientro dalla Mongolia, a proposito del suo 'aggiornamento' della Laudato si'. 'In questo senso - ha aggiunto - mi piace che lottino bene. ...

Il Papa rientra dalla Mongolia: "La cultura russa non va cancellata per motivi politici" Sky Tg24

È partito da qui Papa Francesco, per rispondere a una domanda di un giornalista, durante il volo di ritorno dalla Mongolia, sulle sue affermazioni sulla Russia, durante una video conferenza con ...Aveva fatto infuriare gli ucraini, Papa Francesco, parlando in Mongolia della “Grande Russia”. Così, sull’aereo di ritorno dal 43esimo viaggio apostolico, il primo di un ...