Paolo Sorrentino | chi era il suo costumista trovato morto a Capri

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si chiamava Luca Canfora ilsenza vita venerdì mattina nelle acque di, tra Marina piccola e i Faraglioni. L’uomo, di 51 anni, lavorava nella troupe del premio Oscar. Il regista è stato impegnato sull’isola azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico: insieme a lui Canfora, identificato grazie alla fede nuziale. Chi era Luca Canfora, ildisenza vita aLutto nel mondo del cinema per la scomparsa del famosoLuca Canfora. Classe 1972, si è diplomato a Napoli, all’Istituto d’Arte Filippo Palizzi e ha iniziato a lavorare presso la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma. Nella sua lunga carriera ha collaborato ...

L'uomo aveva 51 anni e, secondo quanto si è appreso, era un costumista che faceva parte della troupe del nuovo film diche, in questi giorni, si sta girando sull'isola azzurra. Sulla ...... Antonella Attili ('Nuovo Cinema Paradiso' di Giuseppe Tornatore, 'Il Paradiso delle Signore'), Giorgio Colangeli ('La cena' di Ettore Scola, 'Il divo' di) e Luisa Merloni (...Uomo trovato senza vita nei giorni scorsi da un canoista nelle acque di Capri . La vittima era un costumista della troupe del premio Oscar. Il regista è stato impegnato sull'isola azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico. A dare notizia del lavoro svolto dall'uomo è stato oggi Il Mattino. Indagini a 360* per ...

Il cadavere trovato a Capri era del costumista di Sorrentino: riconosciuto grazie alla fede, attesa l'autopsia Virgilio Notizie

Si indaga sulla morte del 51enne napoletano, molto noto nel mondo del cinema, il cui cadavere è stato ritrovato da un canoista venerdì scorso. È stato identificato grazie alla fede che portava al dito ...Il cadavere trovato a Capri venerdì 1 settembre è stato identificato: aveva 51 anni e lavorava nella troupe di Sorrentino ...