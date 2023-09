Paola Egonu non convocata per il torneo di qualificazione olimpica | “Scelta concordata”

(Di lunedì 4 settembre 2023)non è stataper ildi, che si disputerà dal 16 al 24 settembre a Lodz, in Polonia. Una“con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi” – si legge nella nota ufficiale della Federvolley – per concedere “un periodo di riposo” alla pallavolista, che ha comunque ribadito “il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia”. Un’autoesclusione che però alimenta le voci di una rottura tra l’opposta e il ct della Nazionale di pallavolo femminile, Davide Mazzanti., appena rientrata in Nazionale dopo un anno sabbatico, è infatti rimasta in panchina per gran parte degli Europei, finiti con un deludente quarto posto per le azzurre. Al suo posto l’allenatore ha ...

