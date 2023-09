Panama | ucciso in una sparatoria Gilberto Hernandez | il difensore aveva 26 anni

Un'altra incredibile e inspiegabile tragedia devasta il calcio del continente americano. Gilberto Hernandez , difensore della nazionale di, è stato infattiall'età di 26 anni. Il giocatore, che militava nel Club Atletico Independiente, è morto in una sparatoria avvenuta nella città di Colon. A rendere nota la notizia è ...... Victor CHAPMAN, americanoa Verdun; Xavier de Carvalho, portoghese,alla fattoria di ... Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France , Leou les aventures de mes sept ...... in Calabria 1067 " Battaglia di Lumphanan: sconfitto eMacbeth, re di Scozia, da Malcom III ...incontrano degli ufficiali cinesi sull'estuario del Fiume delle perle 1519 " Fondazione di: ...

Tragedia a Panama, ucciso in una sparatoria un calciatore della ... Fanpage.it

Giocatore dell'Independiente e della Nazionale di Panama, è scomparso in seguito a una sparatoria a Colon. Una pagina nerissima, per il calcio e nello specifico per il calcio panamense: Gilberto Herna ...Un giocatore della nazionale di Panama è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: aveva 26 anni e non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse lui ...