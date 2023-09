... un movimento osteggiato dai musulmani fondamentalisti, nella città meridionale di Karachi, in. Laha attaccato la Sala Ahmadiyya situata nella zona Saddar, distruggendo i minareti, ...Unaansiosa si è radunata su entrambi i lati della valle per assistere alla missione. E i ... Ma è ormai notte ine l'oscurità ostacola ulteriormente l'operazione, così come le condizioni ...È successo in una remota regione montuosa delnord - occidentale. I bambini stavano usando ... sospeso sopra la cabina della funivia, mentre laesulta in sottofondo. I residenti e i ...

Pakistan: folla violenta attacca sito della minoranza Ahmadiyya Agenzia ANSA

Una folla violenta ha attaccato oggi un luogo di culto della minoranza Jamaat Ahmadiyya, un movimento osteggiato dai musulmani fondamentalisti, nella città meridionale di Karachi, in Pakistan. (ANSA) ...Il 16 agosto a Jaranwala, nel Punjab pakistano, si è scatenato l’ennesimo episodio di violenza anti-cristiana, nel nome delle leggi anti-blasfemia: le leggi che hanno perseguitato Asia Bibi solo qualc ...