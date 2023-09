Pagliaccio Perché questa foto di Cuadrado e Lautaro è diventato un caso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un 4-0 convincente contro la Fiorentina e per lanciare al Milan un messaggio chiaro in vista del derby fra due sabati: controInter solida non si scherza. I nerazzurri e i rossoneri sono in testa alla classifica e arrivano alla Stracittadina per la prima volta nella storia da primi classificati. E tra i nuovi arrivi, Juansi sta facendo valere, nonostante l'arrivo nel calciomercato estivo dalla Juve non apprezzato dai tifosi interisti. Dopo aver ricevuto alcuni fischi all'ingresso in campo, il colombiano anche ex Fiorentina è stato difeso da, che dopo aver sfruttato al meglio il suo cross, lo ha abbracciato, indicandolo al pubblico di San Siro e pregandolo di applaudire il colombiano.pizzicato da Asllani con l'emoji… del! I due sono stati ...