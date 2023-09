Osimhen | De Laurentiis chiede 500 milioni | “E forse ci penso”

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Aurelio Deha rifiutato 200di euro dall’Arabia Saudita per Victor, dicendo no alla più folle delle offerte del calciomercato 2023. Lo scrive L’Equipe, secondo cui il presidente del Napoli – in base alle ultime news – oltre a respingere l’offerta dell’Al-Hilal per il 24enne attaccante nigeriano ha anche inviato una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita. “Con la tua offerta si può comprare solo un piede di. Per l’anno prossimoche potrete offrire 500e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto:”, ha scritto il numero uno del club partenopeo. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...comprare solo un piede di. Per l'anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse'. Queste le parole di Aurelio De......all' Al Hilal in risposta all'offerta dei sauditi per il cartellino di Victor. Come riportato nella sua edizione odierna da ' L'Equipe ' infatti il patron azzurro Aurelio De, ...Aurelio Deha rifiutato 200 milioni di euro dall'Arabia Saudita per Victor. Lo scrive L'Équipe, secondo cui il presidente del Napoli oltre a respingere l'offerta dell'Al - Hilal per il 24enne ...

Napoli, De Laurentiis avrebbe deriso l'Al-Hilal: 'Con 200 milioni compri un piede di Osimhen. L'anno prossimo...' Calciomercato.com

Come riportato nella sua edizione odierna da “L’Equipe” infatti il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, attraverso il procuratore ... “Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen. Per il ...Aurelio De Laurentiis ha deriso le offerte arrivate dall'Arabia Saudita per Victor Osimhen. Lo si apprende dalle colonne de L'Équipe, secondo cui il presidente del Napoli ...