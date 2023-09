(Di lunedì 4 settembre 2023) Sono 153 i marsicani bruni morti dal 1970, l’80 per cento per colpa dell’uomo. L’area resta in bilico tra protezione e sviluppo anti-ambientale. Il direttore Sammarone: “Dove è stata uccisa Amarena troppe catapecchie e pollai abusivi”

Quindi glibruni marsicani, che a partire da Amarena, la più bella, e i suoi due cuccioli avevano trovato nel Comune di Villalago, quattrocento abitanti poggiati sulle Gole del Sagittario, un ...... che ripetevano in miniatura l'immagine del drago morente" " vengono "gioiosamente"dal ... incapaci di sognare, ci siamo costruiti un mondo razionale in cui i mostri, i draghi, gli(come ...tu simbolo dell'amore per tutti quegli animalie massacrati dall'ignorante mano dell'uomo. ... Convinta animalista e più volte schierata nella battaglia in difesa deglidel Trentino, Murino ...

Orsi uccisi e confini ristretti, il Parco d’Abruzzo non è più un modello la Repubblica

agli orsi confidenti che raggiungono anche i centri abitati. “Abituandoli a fidarsi delle persone – che purtroppo non sono tutte uguali, sensibili e rispettose – e a fonti alimentari inadeguate, li si ...Il post del Parco nazionale d’Abruzzo: “La loro mobilità fa ben sperare sulle condizioni di salute e sulla loro capacità di sopravvivenza” Amarena è stata la prima orsa uccisa nella storia del Parco ...