Orsa uccisa | donna denuncia | “Minacce di morte perché ho stesso numero di chi ha sparato”

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Rispondere al telefono e sentirsi dire "vergognati" o "devi morire". E' quello che sta accadendo a unadi Pescina (L'Aquila), che per sua sfortuna ha untelefonico fisso che negli archivi web corrisponde a quello della Norcineria in cui lavora A.L., il 56enne di San Benedetto dei Marsi che ha ucciso a fucilate Amarena, l'simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo e dell'intera Regione. "Da tre giorni non viviamo più", racconta all'Adnkronos la vittima, una signora di mezza età che vive con il figlio a pochi km da San Benedetto dei Marsi. "Ci eravamo accorti da tempo che c'era un problema con ildi telefono. A volte ci chiamavano per chiederci arrosticini o altri tipi di carne, quindi abbiamo capito che pensavano di chiamare la norcineria di proprietà dell'uomo che oggi è noto per aver ...

Leggi ancheAmarena, avvistati i cuccioli: si lavora per salvarliAmarena, ecco chi ha sparatoAmarenacon un colpo di fucile, indagato 56enneAmarena..."È la prima volta che affrontiamo una situazione del genere, non era mai statauna mammacon i cuccioli nella storia del Parco, esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non ...Sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l'marsicanaa fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. Gli operatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, li hanno individuati in una zona di campagna, ...

Individuati i cuccioli dell'orsa Amarena uccisa in Abruzzo, si teme per la loro vita RaiNews

"Da tre giorni non viviamo più. Non riusciamo nemmeno a spiegare che non siamo noi quelli che l'hanno ammazzata" ...Yellowknife, città canadese recentemente evacuata a causa della minaccia di incendi, è stata teatro di un’invasione da parte di orsi neri che ...