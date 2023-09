Orsa Amarena | parla il direttore Parco | perché i curiosi rallentano la cattura dei cuccioli VIDEO

Dalla capretta di Anagni all'uccisa a San Benedetto dei Marsi: l'ira animalista non si ferma e dopo il cortei in Ciociaria che potrebbe costare una sorta di Daspo all'animalista Enrico Rizzi, si prepara per domenica ...A quattro giorni dall'uccisione dell', i suoi cuccioli - di otto mesi - continuano a non farsi catturare. "Ormai abbiamo capito che si muovono da quest'area al Parco e viceversa. A dimostrazione che il corridoio lo conoscono ...A quattro giorni dall'uccisione dell', i suoi cuccioli continuano a non farsi catturare. Per le persone che ne seguono le tracce è una lotta contro il tempo: i due gemelli hanno solo otto mesi e avrebbero dovuto rimanere con ...

Orsa Amarena, parla l'uomo che ha sparato: "Non vivo più" TGCOM

SAN BENEDETTO DEI MARSI. È in programma stasera il nuovo tentativo di catturare i due cuccioli dell'orsa Amarena, uccisa l'altra sera a San Benedetto dei Marsi: a confermarlo è la… Leggi ...Hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna”. Andrea Leombruni, l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena in Abruzzo, si sfoga e prova a spiegare le sue ragioni dopo ...