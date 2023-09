Orsa Amarena | il direttore del Parco | ' Non era mai stata uccisa una mamma orsa'

La vicenda dell'uccisione dell'ha riportato la tutela della fauna selvatica al centro del dibattito pubblico. L'uomo che ha sparato all'animale, il 56enne Andrea Leombruni, è attualmente indagato e accusato del reato ...L'ultima sua 'trovata' si riferisce all'uccisione dell', avvenuta a Sebastiano dei Marsi in Abruzzo, per la quale - giustamente - l'autore meriterebbe di essere sottoposto a processo. Per ...Sono le parole del direttore del Parco Nazionale d' Abruzzo Lazio e Molise L uciano Sammarone a 72 ore dalla morte dell', uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi ( L'Aquila ) ...

Orsa Amarena, Andrea Leombruni: «Ho sbagliato, non dormo da 3 giorni e ricevo minacce». Giallo sul murales can ilmessaggero.it

Nell’ultima edizione di Toghe, la sua newsletter sulla giustizia, Liana Milella mette l’uccisione dell’orsa Amarena in relazione con la diffusione delle armi. Per Liana Milella, cronista… Leggi ...Secondo il direttore del PNALM, i due orsetti forse si sono divisi. Guardiaparco e Carabinieri della Forestale continuano a cercare i due piccoli plantigradi. Intanto, anche la Provincia di Isernia si ...