Orsa Amarena | il direttore del Parco | i cuccioli si dimostrano indipendenti

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 settembre 2023) A quattro giorni dall’uccisione dell’, i suoi- di otto mesi - continuano a non farsi catturare. “Ormai abbiamo capito che si muovono da quest’area ale viceversa. A dimostrazione che il corridoio lo conoscono molto bene: non sono rimasti fermi solo nella zona dove la loro madre è stata uccisa. Questo è un dato molto importante, dimostra che sono, non sono sbandati”, ha spiegato Luciano Sammarone,delNazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). E ancora: “Di certo non si nutrivano del solo latte materno: non ce l’avrebbero fatta tutti questi giorni senza mangiare e in questo periodo le montagne sono ricche di frutti. E poi nella precedente cucciolataaveva avuto quattro figli ed è ...