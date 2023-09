Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’ ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base all’influenza dei pianeti, sono pronti a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni saranno più accondiscendenti, mentre altri si ribelleranno davanti a determinati pretese. Leone, Vergine e Capricorno inseguiranno la loro libertà, al contrario di Ariete, Sagittario e Pesci che saranno più legati ai loro doveri. Toro, Bilancia e Acquario si lasceranno trascinare dal fuocopassione e, infine, Gemelli, Cancro, Scorpione vorranno il meglio sul lavoro. Per avere una visione dettagliata dell’si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente. : dall’Ariete al Cancro Ariete: non metterete in dubbio alcune tesi. Vi atterrete ai ...