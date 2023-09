Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2023 per tutti i segni secondo Artemide

(Di lunedì 4 settembre 2023) . Ariete Questapotresti sentirti spinto in molteplici direzioni, ricorda il vecchio detto: "Se insegui due lepri, non ne prenderai una". Ogni scelta ha il suo percorso e concentrarsi su una direzione alla volta potrebbe essere la chiave del tuo successo. In questo periodo, l'universo ti invita a focalizzarti...

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 settembre 2023: Mercurio aiuta Vergine e ... Fanpage.it

In famiglia avrete a che fare con una collaborazione che con tutta probabilità potrebbe anche portarvi ad alcuni cambiamenti significativi, secondo l'oroscopo. 4° Pesci: le vostre premure saranno ben ...Da metà maggio ti ha ispirato a fare grandi cose. Ora, Giove è retrogrado nel tuo segno, rivolgendo la tua attenzione ai meccanismi interni della crescita personale. Contempla i molti modi in cui hai ...