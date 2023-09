Oroscopo Branko lunedì 4 settembre 2023 | Leone energico

Leggi su zon

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’diper oggi,Ariete La vostra fortuna non è al top in questo momento. Anche dal punto di vista finanziario ci sarà qualcosa da rivedere e sistemare, forse perchè non siete stati molto attenti nella gestione dei vostri soldi. Toro State avvertendo una fase di calo soprattutto nelle relazioni con le altre persone. La fortuna e il lato spirituale rappresentano in questi giorni il vostro punto di forza. Gemelli Sembra che la vostra energia non sia al top in questo momento dell’anno. Forse avreste bisogno di rlassarvi un po’ e di tirare il fiato anche perchè provenite da giorni tutt’altro che semplici. Alti e bassi anche in amore. Cancro La carriera potrebbe attraversare una fase critica. Forse siete un po’ stanchi ed appannati e non riuscite a dare il meglio di ...