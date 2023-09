Parte a settembre la nuova stagione della UEFA Champions League : si sfideranno Inter,, ... tra i titoli, La Scuola con Silvio, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, Immaturi, Fuga di ......lo 0 - 0 in casa contro il neopromosso Cagliari ha perso per 4 - 1 a San Siro contro il. ... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.30 Cincinnati -City, DC United - Chicago ......00D (Ita) - Paris SG D (Fra) 21:00 NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA Jalapa - Masachapa 2 - ...Botafogo RJ (Bra) 2 - 1 (Finale) USA MLS Atlanta Utd - Cincinnati 1 - 2 (Finale) Charlotte -...

Orlando: “Milan Mi ha impressionato, è forte in tutte le zone del campo” Pianeta Milan

A TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così dell’avvio di stagione del Milan: «Mi ha impressionato Pulisic e anche Loftus-Cheek in modo pazzesco. Li conoscevo, ma sono rimasto sorpreso. Per ...Reijnders, il centrocampista del Milan è stato convocato nella nazionale dell'Olanda e ha ricordato le diverse connessioni tra i rossoneri e gli olandesi ...