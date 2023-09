Origi sbarca in Premier League | “Dio mi benedica in questo nuovo viaggio al Nottingham Forest”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nuova avventura all’orizzonte per Divock, che dopo un solo anno ha lasciato il Milan per accasarsi al. Malgrado l’attaccante belga fosse stato messo ai margini del progetto già a inizio estate, il suo trasferimento insi è concretizzato solamente nell’ultimo giorno di mercato. I rossoneri, però, fanno ormai parte del passato per, felice di iniziare una nuova esperienza oltremanica. “Dio miinal. Forza Reds” ha scritto su Instagram l’attaccante. SportFace.

Il Milan proverà a cedere Origi entro il 31 agosto. In caso contrario, il club prenderà un adeguato provvedimento nei suoi confronti.