Ora Musk vuole anche i dati biometrici degli iscritti a X

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Aveva firmato la lettera per chiedere la sospensione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale di OpenAI. Aveva irriso Threads per la sua moltitudine di richiesta di accesso aiagli utenti per poter utilizzare l’app sviluppata da Meta. Poi, però, Elonsi è tolto la maschera e ha prima dato il via libera all’utilizzo deiutenti per l’addestramento dell’AI e, poi, ha dato il via libera alla nuova privacy policy di X in cui – ovviamente solo dopo consenso esplicito – viene scritto nero su bianco che l’utilizzo della piattaforma può portare alla raccolta deiutenti. LEGGI> Le nuove politiche dihanno trasformato X in un megafono della propaganda russa La nuova informativa privacy di X entrerà in vigore ...