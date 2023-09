Operai morti a Brandizzo | la manifestazione a Vercelli I familiari | “Vogliamo giustizia | queste cose non possono più capitare”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “. Il governo si deve svegliare perchénonpiù”. A dirlo sono idi Michael Zanera, una delle cinque vittime della strage di. Hanno marciato insieme a duemila persone per le strade diper dire “basta allesul lavoro”. Un corteo organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil che sottolineano i numeri di una vera e propria strage. Oltre millenel 2022, più di 550 nei primi sette mesi di quest’anno. “Negli appalti ferroviari abbiamo un infortunio grave ogni 57 giorni, un morto ogni 110 dunque è il modello che non funziona – attacca il segretario generale Fillea Cgil – sono stati dimezzati i tempi di interruzione dunque gira ...

sul lavoro, Landini chiama alla mobilitazione: 'i tavoli col governo non bastano, le cose non ...sul lavoro arriva solo a pochi giorni dalla strage di Brandizzo costata la vita a cinqueche ...... per prendere parte alla manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'incidente di Brandizzo: "Insieme ai sindacati per chiedere verità e giustizia per i cinquea Brandizzo", conclude l'...Incidente ferroviario Brandizzo, al corteo di Vercelli anche i familiari degli: le ...

Lavoratori di tutte le sigle sindacali in piazza a Vercelli per ricordare i cinque operai travolti da un treno a Brandizzo e dire no alle morti sul lavoro.(LaPresse) Un corteo silenzioso composto da circa 2mila persone è partito dal piazzale della stazione di Vercelli con le bandiere di Cgil, Cisl ...