Commenta per primo Andrétorna in nazionale. Il nuovo portiere del Manchester United è stato convocato dal ct delRigobert Song per la partita di qualificazione in Coppa d'Africa in programma il 12 settembre ...Andretorna a vestire la maglia della sua nazionale e difendere la porta del. La convocazione è arrivata nelle scorse ore e riguarda la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il ...Dopo quell'esperienza,aveva detto addio alla nazionale. Ora però ilha annunciato i nuovi convocati in vista della decisiva sfida contro il Burundi in programma il prossimo 12 ...

Onana, Camerun: «Torno in nazionale, è tempo di unirsi» Calcio News 24

André Onana torna tra i pali del Camerun. È stato lo stesso l'ex portiere dell'Inter ora al Manchester United ad annunciare ...André Onana viene reintegrato nella nazionale camerunense dopo i problemi durante gli scorsi Mondiali: riecco il portiere del Manchester United ...