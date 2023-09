Omicidio sul lavoro | al via la raccolta firme Ecco in cosa consiste la proposta di legge

(Di lunedì 4 settembre 2023) Campagne di sensibilizzazione e inasprimento delle pene per i responsabili dei decessi. Per avviare l'iter servono 50mila: i banchini per raccoglierle sono in tutta Italia

Campagne di sensibilizzazione e inasprimento delle pene per i responsabili dei decessi. Per avviare l'iter servono 50mila firme: i banchini per raccoglierle sono in tutta Italia

Sono tre gli indagati per la morte del 46enne titolare di un'impresa di tinteggiatura rimasto folgorato lo scorso 31 agosto mentre lavorava su un capannone di un'azienda a Castel di Sangro. (ANSA) ...Pontedera, 4 settembre 2023 – “Omicidio sul lavoro”. E’ partita oggi, davanti ai cancelli della Piaggio a Pontedera, la raccolta firme su scala nazionale per la proposta di legge che garantisca ...