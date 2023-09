Omicidio Saman Abbas | l’avvocato del padre | «In cella soffre pensando alla figlia»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Shabbar, accusato di essere il mandante dell’della, uccisa a 18 anni nelle campagne di Novellara fra il 30 aprile e l’1 maggio 2021 per essersi rifiutata di accettare il matrimonio combinato con un cugino in Pakistan, ha avuto un colloquio di oltre due ore con i suoi legali nel carcere di Modena. L’uomo è arrivato in Italia nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, dopo che le autorità italiane hanno ottenuto l’estradizione dal Pakistan e venerdì 8 settembre, ha detto ai suoi avvocati, comparirà di persona all’udienza in programmaCorte d’Assise di Reggio Emilia. «È visibilmente sofferente per quello che è successo. Una sofferenza vera, fortissima», ha detto il difensore dopo l’incontro con il suo assistito, ...

Shabbar Abbas, accusato di essere il mandante dell'della figlia, uccisa a 18 anni nelle campagne di Novellara fra il 30 aprile e l'1 maggio 2021 per essersi rifiutata di accettare il matrimonio combinato con un cugino in Pakistan, ha ...Potrebbe slittare l'audizione del fratello di, inizialmente fissata per venerdì prossimo (8 settembre) davanti alla Corte d'assise di Reggio Emilia, nel processo per l', il sequestro e ......(Reggio Emilia) - Potrebbe slittare l'audizione del fratello di, inizialmente fissata per venerdì prossimo (8 settembre) davanti alla Corte d'assise di Reggio, nel processo per l', il ...

Omicidio Saman, caccia alla madre: ora è l'unica latitante dei familiari indagati. La Procura: «Storica estrad ilmessaggero.it

L’incontro di oltre due ore nel carcere di Modena con i suoi avvocati. Slitta la testimonianza del fratello della vittima ...Saman Abbas, il papà Shabbar Abbas in Italia. Il Procuratore cerca anche la madre Nazia. Si lavora per dare giustizia alla giovane pachistana ...