Omicidio Giulia Tramontano | l’ultima immagine della vittima prima della morte FOTO

(Di lunedì 4 settembre 2023), spuntapocodi essere uccisa a coltellate dal suo fidanzato, Alessandro ImpagnatielloSpuntano le ultime immagini, da viva, di. Ovvero la ragazza di Sant’Antimo (Napoli) e di 29 anni uccisa a Senago (provincia di Milano) con 37 coltellate dal suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Insieme a lei è morto anche il bambino che aveva in grembo, il piccolo Thiago, ucciso a sette mesi dall’iniziogravidanza. Uno scatto in cui la si ritrae con un’altra ragazza. Non una qualunque, ma con l’amante del suo compagno....

Alle 18.20 si salutano esi allontana in direzione della metro, iniziando a inondare ... L'è collocato intorno alle 19.30: secondo l'autopsia la donna verrà uccisa con 37 coltellate. Il ...Dal fascicolo d'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo sull'diTramontano , sono emerse alcune foto inquietanti che ritraggono la 29enne, uccisa da Impagnatiello, mentre abbraccia la 23enne amante del suo compagno. In realtà parlare di amante è ...... è sotto inchiesta per disastro ferroviario eplurimo con dolo eventuale. Recentemente, ... Le pubbliche ministere Valentina Bossi eNicodemo hanno chiamato come testimone l'ex operaio ...

Omicidio Senago, l’ultimo abbraccio tra Giulia Tramontano e l’altra donna raggirata Sky Tg24

L'abbraccio con l'altra donna che Alessandro Impagnatiello aveva raggirato, raccontandole di una relazione ormai conclusa.La procura di Ivrea non vuole ricostruire solo l’episodio, ma anche comprendere le modalità di lavoro sui binari della tragedia. Dall’esito dei colloqui ...