Omicidio Giovanbattista Cutolo | il musicista raggiunto da tre colpi di pistola | due al torace e uno alla schiena

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tredi, tutti a segno, e uno di questi. È morto così, il 24enne ucciso all’alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub nella centrale piazza Municipio. Agli investigatori il 17enne fermato durante l’interrogatorio ha ammesso di aver sparato tre volte, ma spiegando di averlo fatto per paura e con l’intento di difendersi. «Ho avuto timore che potesse succedermi qualcosa, non ho sparato per uccidere, anzi, ho vistoche indietreggiava e credevo di avergli fatto paura. Non sapevo di averlo ucciso, quando l’ho scoperto sono rimasto scioccato». Una versione che contrasta con le immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza di zona e con la ricostruzione della Squadra mobile, secondo la ...

Tre colpi di pistola, tutti a segno, e uno di questi alla schiena. È morto cosìCutolo , il 24enne ucciso all'alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio ...concorso in......Fazzolari, attacca: 'Dobbiamo fare i conti con il fardello del superbonus, erano ...Cutolo, la madre rivela tutto a De Girolamo Non solo, il presidente pentastellato ricorda ...E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle,Cutolo, il musicista 24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, ...sparati dal 17enne reo confesso dell'...

Il video dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo smentisce 16enne: ha sparato alle spalle, "non controllavo la pistola..." | A ... Il Riformista

L’omicidio è avvenuto davanti al pub Dog out ... la lite e per indurre un 17enne che girava armato a premere tre volte il grilletto contro Giovanbattista, talentuoso musicista di 24 anni che si era ...Sabato 2 settembre 2023 c'è stata la convalida di fermo per il 17enne reo confesso dell'omicidio del musicista di 24 anni Giovanbattista Cutolo, avvenuto davanti al pub di Piazza Municipio a Napoli.