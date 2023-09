Omicidio di Bottanuco | la lite partita in cucina | poi le coltellate in camera da letto

(Di lunedì 4 settembre 2023). Aveva chiesto al padre altri 20 euro. Gli animi si sono accesi, èl’ennesima discussione, sono volati spintoni. Sono gli attimi che precedono la tragedia familiare avvenuta domenica 3 settembre a, quando Paolo Corna, 77 anni, ha ucciso il figlio Giambattista, operaio di 54 anni. L’uomo conviveva con i genitori nell’appartamento al civico 24 di via Castelrotto, dove si è consumato l’. Paolo, la moglie Giuseppina e il loro figlio si trovavano inpoco prima delle 19. Hanno iniziato a litigare, Giambattista ha spinto il padre, ha spinto la madre e poi si è spostato insua. Ha iniziato a lanciare oggetti contro le pareti, a spaccare ciò che gli capitava tra le mani. A quel punto il padre ha afferrato un coltello, un trinciante con una lama ...

Paolo Corna, l'omicidio del figlio Gianbattista: la droga e la lite per 20 euro, poi tre coltellate Corriere Bergamo - Corriere della Sera

