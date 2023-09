Olympiacos | ufficiale l’arrivo di Jovetic

(Di lunedì 4 settembre 2023) Stefanè un nuovo giocatore dell’, il montenegrino è pronto a ripartire dal campionato greco Stefanè un nuovo giocatore dell’, il montenegrino è pronto a ripartire dal campionato greco. La nota del club: «Il PAEannuncia l’acquisizione del 33enne attaccante montenegrino della nazionale Stevan. Nato il 2 novembre 1989, nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Hertha, con cui ha segnato undici gol e fornito quattro assist in 40 partite. Muove i primi passi calcistici nelle infrastrutture del Mladost Podgorica, finché nel 2004 passa al Partizan. Con la squadra serba ha collezionato 53 presenze e segnato 17 gol, fornendo anche dieci assist. Nel 2008 viene ceduto alla Fiorentina, con la quale in cinque anni colleziona 134 ...

Solbakken all'Olympiacos - Dopo una sola stagione in giallorosso, Ola Solbakken lascia a titolo temporaneo la capitale: è ufficiale il suo trasferimento ai greci dell'Olympiacos con la formula del prestito con opzione. Questa mattina su Twitter la Roma ha ufficializzato un'operazione conclusa ieri: 'Ola Solbakken ceduto a titolo temporaneo all'Olympiacos con opzione per il trasferimento a titolo definitivo'.

