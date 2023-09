Olimpiadi | Bach propone l’ingresso del cricket a Los Angeles 2028

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il presidente del Cio Thomasha proposto l’inserimento delnel programma delledi Los. C’e’ un solo precedente delai Giochi, quello del 1900 a Parigi con al via solo due squadre, Gran Bretagna e French Athletic Club Union. Ilaveva riscosso successo lo scorso anno ai Giochi del Commonwealth a Birmingham e oravorrebbe farlo inserire in quella che sara’ la terza Olimpiade della storia a Los. “Non posso nasconderlo, sono un fan del, una volta ci giocavo anche – ha dettoparlando alla CNBC-TV18 -. Ero alle isole Fiji, c’erano donne che giocavano a. La squadra femminile mi ha consentito di giocare ...

diceva che la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Io dico che la ... Basta pensare alleinvernali del 2026. Non si può più attendere, però. È ora il momento. Lo ...... e necessariamente nuovi, quanto averli a norma e utilizzabili per lesenza intoppi. Ed in effetti Thomas, n.1 del Cio, aveva sconsigliato di spendere 80 milioni (gli ultimi!!!) per ...Come si fa a partecipare alle. I Giochi Olimpici, il culmine della competizione sportiva ... la cui sede centrale è situata a Losanna, Svizzera, sotto la guida del Presidente Thomas. La ...

Olimpiade Los Angeles 2028, Bach fa il tifo per il cricket la Repubblica

Dopo il calcio è il secondo sport più praticato al mondo: si tratta del cricket che potrebbe debuttare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (anche se c'è stato un timido assaggio ai Giochi del 1900). Il ...Il Comitato Esecutivo del CIO è composto dal presidente Thomas Bach, dai quattro vicepresidenti e da altri 10 membri, mentre la sessione del CIO è un’assemblea generale di tutti i membri.