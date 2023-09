Olabe Real Sociedad | «Champions League | vogliamo competere»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laaffronterà l’Inter ai gironi di. Il DS degli spagnoli,, non nasconde le ambizioni del suo club CON ENTUSIASMO ? Lasarà avversario dell’Inter ai gironi di. A parlarne il DS Roberto: «Siamo una squadra equilibrata, ordinata e, soprattutto, adattabile, ed è quello che abbiamo cercato nelle ultime stagioni.? L’affronteremo con grande entusiasmo.rimanere ambiziosi in tutti i settori. È una grande opportunità pere arrivare più lontano possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...