Oggi 4 settembre | Santa Rosalia Palermo le è eternamente debitrice per un grande miracolo

(Di lunedì 4 settembre 2023) A, città di cui è patrona, i devoti la chiamano la «Santuzza». Molti secoli dopo la sua morte operò un. Dopo aver abbandonato tutto per non consacrarsi che a Dio solo, questa giovane donna passerà il resto della sua esistenza facendo vita eremitica.è la patrona di: qui la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Silvano Albanese in arte Coez il 42015 pubblicava il suo terzo album, "Niente che non va" . Con questo disco l'40enne musicista nativo di Nocera Inferiore spostò il suo focus artistico dal rap al pop cambiando ...Si ricorda che, 4, il mercato di New York è chiuso per la Festa del Lavoro (il primo lunedì di).Putin ed Erdogan si confrontano sull'accordo sul grano a Sochi sul Mar Nero Putin ed Erdogan si confronteranno, lunedì 4, a Sochi sul Mar Nero. A luglio Mosca non ha rinnovato l'...

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...Tutto pronto per la Coppa del Mondo 2023 di rugby in programma in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre: in terra transalpina gare della prima fase a gironi fino a domenica 8 ottobre. Sec ...